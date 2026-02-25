أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة الوجه، أدت إلى تورم في الخد الأيمن والتهاب عميق تحت الجلد وتكون ثلاث خراريج، ما استدعى خضوعها لجراحة دقيقة لإزالتها في اليوم الثالث من رمضان.

وفقا لموقع "health"، إليك كل ما تود معرفته عن العدوى البكتيرية، أعراضها، أسبابها، وأنواعها، بالإضافة إلى طرق الوقاية.

ما هي العدوى البكتيرية؟

العدوى البكتيرية تحدث عندما تغزو البكتيريا الضارة الجسم وتبدأ في التكاثر، مسببة مجموعة متنوعة من الأمراض. وعلى الرغم من أن البكتيريا موجودة في كل مكان حولنا، وبعضها مفيد لصحة الإنسان، إلا أن البعض الآخر يؤدي إلى التهابات ومضاعفات صحية خطيرة.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة "الموسوعة الدولية للصحة العامة" أن البكتيريا تنتقل إلى الإنسان عبر الهواء، الماء، الطعام، أو النواقل الحية، وتشمل طرق انتقالها التلامس المباشر، الرذاذ، الهواء، المركبات.

وتختلف البكتيريا في استهدافها لأعضاء معينة من الجسم:

النيسرية السحائية: تُصيب الأغشية المحيطة بالجهاز العصبي المركزي مسببة التهاب السحايا، وتصل إلى الرئتين مسببة الالتهاب الرئوي، لكنها لا تسبب العدوى الجلدية.

المكورات العنقودية الذهبية: تتواجد على الجلد والأغشية المخاطية، وتسبب التهابات الجلد والأنسجة الرخوة، ويمكن أن تنتشر عبر الدم لتصيب الرئتين والبطن وصمامات القلب وأعضاء أخرى.

أنواع العدوى البكتيرية الشائعة

التهابات الجهاز التنفسي

تنقسم إلى التهابات الجهاز التنفسي العلوي: مثل التهاب الحلق العقدي والتهاب الجيوب الأنفية، وتسبب الحمى والاحتقان.

التهابات الجهاز التنفسي السفلي: مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئة، وهي أقل شيوعا وتؤثر على كبار السن ومرضى السكري ومن يعانون ضعف المناعة.

التهابات الجهاز الهضمي، أكثرها شيوعا:

السالمونيلا: تسبب التسمم الغذائي مع أعراض الإسهال، تقلصات البطن، والحمى.

كامبيلوباكتر: تسبب التهاب المعدة والأمعاء، مع إسهال وآلام في المعدة.

التهابات المسالك البولية

عادة ما تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية وتؤثر على مجرى البول أو المثانة أو الكلى. النساء أكثر عرضة للإصابة بسبب التركيب التشريحي للجهاز البولي.

التهابات الجلد

تسببها عادة بكتيريا المكورات العنقودية والمكورات العقدية، وتشمل

التهاب النسيج الخلوي: يسبب احمرارا، تورما، وألما.

القوباء: عدوى جلدية شديدة العدوى تظهر على شكل بثور وقروح.

طرق الوقاية والعلاج

للوقاية من العدوى البكتيرية، يُنصح باتباع العديد من النصائح، وتشمل:

الحفاظ على نظافة اليدين.

الاهتمام بنظافة الطعام.

تجنب الأماكن المزدحمة.

أما العلاج، يشمل تناول المضادات الحيوية الموصوفة من الطبيب، ومن الضروري إكمال الجرعة لضمان القضاء التام على البكتيريا ومنع تطورها لمقاومة الأدوية.





