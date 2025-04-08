في أسبوعين فقط.. 8 مشروبات تقلل دهون الكبد بشكل طبيعي

كتب – سيد متولي

يمكن علاج الكبد الدهني باتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين، إذ تساعد بعض المشروبات الطبيعية على تنظيف الكبد، ومحاربة الالتهابات، وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يحافظ على صحة الكبد بشكل عام، ويشجع على فقدان الدهون في غضون أسبوعين.

شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول، وهي عنصر ثبتت فعاليته في تسهيل هضم الدهون واستقلابها.

تناول شاي الزنجبيل بانتظام يُقلل من دهون الكبد والالتهابات، ويُساعد في إنتاج العصارة الصفراوية وإزالة السموم بطريقة طبيعية ولطيفة، بحسب تايمز أوف إنديا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، وهو يُعزز وظائف الكبد ويُقلل من تراكم الدهون.

تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا لزيادة عملية الأيض وتنقية الكبد، مما يُسهّل فقدان الدهون بشكل طبيعي.

عصير الصبار

يُخفف الصبار الالتهابات ويُعالج الكبد، تُساعد إنزيماته على الهضم وحرق الدهون، كما يُساعد تناوله بانتظام على إزالة السموم ببطء، ويُعيق تطور مرض الكبد الدهني مع مرور الوقت.

القهوة (سوداء، غير محلاة)

تشير الأبحاث إلى أن القهوة السوداء تُقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني عن طريق خفض مستويات إنزيمات الكبد وزيادة أكسدة الدهون، ويُنصح بتناولها باعتدال، ما يُساعد في الحفاظ على صحة الكبد ويُعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون.

عصير الأملا (عنب الثعلب الهندي)

يحتوي عصير الأملا على مستويات عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من التلف، وتعزز عملية إزالة السموم، وتمنع تراكم الدهون.

يساعد تناول كوب صباحي يوميًا على الحفاظ على وظائف الكبد العامة وتقوية المناعة.

حليب الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، مادة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، عند مزجه مع الحليب الدافئ، يدعم تجديد خلايا الكبد ويزيل دهون الكبد عن طريق تثبيط الإجهاد التأكسدي والحفاظ على مستوى الدهون في الجسم ضمن الحدود الطبيعية.

عصير البنجر

عصير البنجر غني بالنترات ومضادات الأكسدة مثل البيتالين، وهو يزيد تدفق الدم ويقلل الإجهاد التأكسدي على الكبد، كما يساعد على التخلص من السموم ودعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يمنحك كبدًا أنحف وأكثر صحة.

ماء الليمون

يُنشّط ماء الليمون إنزيمات الكبد الطبيعية، ويُعزز إنتاج العصارة الصفراوية، ما يُسهّل الهضم واستقلاب الدهون، عند تناوله صباحًا، يُساعد على إزالة السموم من الجسم وتنشيط خلايا الكبد.

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