مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي

كتب : مصراوي

10:39 ص 01/03/2026

محسن رضائي

قال محسن رضائي، القائد السابق لـ فيلق الحرس الثوري الإسلامي والمسؤول الإيراني الكبير، يوم الأحد، إنه لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي، وجاء ذلك في منشور له على تطبيق تيليجرام.

حشدت البحرية الأمريكية ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"أسطول" من السفن في المنطقة قبل الهجوم الذي شنته يوم السبت على إيران، وفي الأيام التي سبقت الضربات، تواجدت بعض هذه السفن الأمريكية في الخليج العربي، بينما تواجدت سفن أخرى في بحر العرب، ولم يُعرف الموقع الدقيق للسفن الأمريكية في المنطقة حتى يوم الأحد.

أظهر مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية منذ بدء الضربات سفن حربية أمريكية تطلق صواريخ توماهوك كجزء من الضربات على إيران، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة تقلع من حاملة طائرات.

مقتل خامنئي هجمات على الخليج هجمات إيران إيران وأمريكا

