11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 17 ألف طن بضائع

كتب : حسام الدين أحمد

12:03 م 01/03/2026

ميناء سفاجا

رست 11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 17000 طن بضائع و641 شاحنة و168 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و221 شاحنة و164 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع و420 شاحنة و4 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية، اليوم الأحد بينما تغادر السفينتان ALCUDIA EXPRESS والحرية2. وكان الميناء قد شهد بالأمس مغادرة السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية متجهة إلى ميناء ضبا.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و292 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي أور، وسينا، والحسين، ونيوعقبة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1500 راكب.

