ليست آمنة كما تظن.. أدوية يومية تحمل مخاطر خفية

كتب - محمود عبده:

08:00 ص 28/02/2026

أدوية

يلجأ كثيرون إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية باعتبارها خيارا آمنا وسريعا لتخفيف الألم أو علاج نزلات البرد أو الأرق.

ووفقا لموقع ساينس ألرت، فإن عددا من الأدوية الشائعة قد يرتبط بمضاعفات صحية، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة أو بجرعات مرتفعة، أو دون استشارة طبية، ما يستدعي مزيدا من الوعي والحذر.

مسكنات الألم المحتوية على "كوديين"

يعد "كوديين" من الأدوية الأفيونية المستخدمة لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، كما يدخل في تركيب بعض أدوية السعال، وغالبا ما يمزج مع الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

وبعد تناوله، يحول الجسم "كوديين" إلى "مورفين"، وهو ما يمنحه تأثيره المسكن، لكن هذا التحول قد يختلف من شخص لآخر؛ فبعض الأفراد يحولونه بسرعة أكبر، ما يرفع خطر المضاعفات حتى عند الجرعات المعتادة.


مزيلات الاحتقان

تتوفر مزيلات الاحتقان في صورة أقراص تحتوي على "سودوإيفيدرين"، أو بخاخات أنفية مثل "زيلوميتازولين" و"أوكسيميتازولين"، وتعمل عبر تضييق الأوعية الدموية في الأنف لتقليل التورم والمخاط.

لكن الإفراط في استخدام البخاخات قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"الاحتقان الارتدادي"، حيث تزداد الأعراض سوءا مع الوقت ويصبح الشخص أكثر اعتمادا على الدواء.

كما قد يتسبب الاستخدام المطول في جفاف الأنف أو نزيفه، وفي حالات نادرة مضاعفات أشد. لذلك توصي الإرشادات الطبية بعدم استخدامها لأكثر من 3 إلى 5 أيام متتالية.


حبوب النوم ومضادات الهيستامين المهدئة

تباع بعض مضادات الهيستامين مثل "بروميثازين" و"ديفينهيدرامين" كمساعدات مؤقتة على النوم.

غير أن استخدامها المتكرر قد يؤدي إلى تطور تحمل سريع، بحيث تقل فاعليتها مع الوقت، وقد يظهر ما يعرف بالأرق الارتدادي بعد التوقف عنها.

كما أثيرت مخاوف بشأن إساءة استخدامها لأغراض غير طبية، لما قد تسببه من تثبيط شديد للجهاز العصبي وبطء في التنفس عند الجرعات المرتفعة.


الملينات

تستخدم الملينات المنشطة لتحفيز حركة الأمعاء وتسهيل التبرز، لكنها قد تساء استخدامها لدى بعض الفئات، سواء لأسباب تتعلق بالوزن أو اعتقادات خاطئة حول ضرورة التبرز اليومي.

والاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الجفاف واضطراب توازن الأملاح في الجسم، بل وقد يسبب مشكلات خطيرة في القلب والكلى عند الحالات المتقدمة.

الأدوية وصفة طبية علاج نزلات البرد

