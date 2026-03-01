أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2026.

وبحسب منشور حصل مصراوي علىه، سيتم فتح باب الحجز في المواعيد المقررة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر، وفقًا للجدول التالي:

- الحجز يوم 1 مارس 2026 للسفر يوم 15 مارس 2026.

- الحجز يوم 2 مارس 2026 للسفر يوم 16 مارس 026.

- الحجز يوم 3 مارس 2026 للسفر يوم 17 مارس 2026.

- الحجز يوم 4 مارس 2026 للسفر يوم 18 مارس 2026.

- الحجز يوم 5 مارس 2026 للسفر يوم 19 مارس 2026.

- الحجز يوم 6 مارس 2026 للسفر يوم 30 مارس 2026.

