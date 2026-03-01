إعلان

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026

كتب : محمد نصار

11:16 ص 01/03/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2026.

وبحسب منشور حصل مصراوي علىه، سيتم فتح باب الحجز في المواعيد المقررة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر، وفقًا للجدول التالي:

- الحجز يوم 1 مارس 2026 للسفر يوم 15 مارس 2026.

- الحجز يوم 2 مارس 2026 للسفر يوم 16 مارس 026.

- الحجز يوم 3 مارس 2026 للسفر يوم 17 مارس 2026.

- الحجز يوم 4 مارس 2026 للسفر يوم 18 مارس 2026.

- الحجز يوم 5 مارس 2026 للسفر يوم 19 مارس 2026.

- الحجز يوم 6 مارس 2026 للسفر يوم 30 مارس 2026.

Capture

اقرأ أيضًا:

النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات العيد حجز قطارات العيد السكة الحديد قطارات عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
إيران بلا إنترنت لليوم الثاني
شئون عربية و دولية

إيران بلا إنترنت لليوم الثاني
كامل الوزير يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
أخبار مصر

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران