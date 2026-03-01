مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
كتب : محمد نصار
سكك حديد مصر
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2026.
وبحسب منشور حصل مصراوي علىه، سيتم فتح باب الحجز في المواعيد المقررة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر، وفقًا للجدول التالي:
- الحجز يوم 1 مارس 2026 للسفر يوم 15 مارس 2026.
- الحجز يوم 2 مارس 2026 للسفر يوم 16 مارس 026.
- الحجز يوم 3 مارس 2026 للسفر يوم 17 مارس 2026.
- الحجز يوم 4 مارس 2026 للسفر يوم 18 مارس 2026.
- الحجز يوم 5 مارس 2026 للسفر يوم 19 مارس 2026.
- الحجز يوم 6 مارس 2026 للسفر يوم 30 مارس 2026.
