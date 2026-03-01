مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن إبلاغ إسرائيل للقاهرة مسبقًا بخطة الهجوم على إيران، والتي استهدفت مواقع داخل إيران، قبل تنفيذها بـ48 ساعة، مؤكدًا أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وأكد المصدر موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية.

وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر لم تتلقَّ أي إخطار مسبق يتعلق بخطة الهجوم المشار إليها، مشددًا على أن القاهرة تتابع تطورات التصعيد الإقليمي عن كثب في إطار حرصها على استقرار المنطقة، ومنع انزلاقها إلى مواجهة شاملة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد زعمت أن تل أبيب أبلغت أطرافًا إقليمية؛ من بينها مصر، بخططها قبل تنفيذ الهجوم الذي استهدف منشآت داخل إيران، في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبَين.

ويأتي ذلك في ظل توتر غير مسبوق تشهده المنطقة، عقب إعلان طهران مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات أمريكية- إسرائيلية، وما تبعه من هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع داخل إسرائيل ومناطق أخرى في الإقليم، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.

وتؤكد القاهرة ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، محذرة من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على أمن واستقرار الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التداخلات الإقليمية وتشابك المصالح الاستراتيجية في المنطقة.