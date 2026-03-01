أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "العميد غلام رضا رضائيان، رئيس جهاز استخبارات الشرطة، قُتل في أعقاب هجمات الأمس".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي، جراء ضربات جوية استهدفت البلاد، موضحًا أن القياديين العسكريين لقيا مصرعهما في غارة استهدفت اجتماع مجلس الدفاع.

من جهتها، نشرت إسرائيل مشاهد لغاراتها على مواقع عدة داخل إيران، من بينها لقطات تظهر تدمير مقر قيادة للنظام الإيراني في قلب طهران، إضافة إلى ساحة الحرس الثوري.

كما أكدت طهران مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي ردّت بدورها باستهداف إسرائيل وعدد من الدول العربية. وأعلنت إيران كذلك مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.