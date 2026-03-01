إعلان

سلسلة الاستهداف مستمرة.. مقتل رئيس استخبارات الشرطة الإيرانية

كتب : مصراوي

11:59 ص 01/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "العميد غلام رضا رضائيان، رئيس جهاز استخبارات الشرطة، قُتل في أعقاب هجمات الأمس".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي، جراء ضربات جوية استهدفت البلاد، موضحًا أن القياديين العسكريين لقيا مصرعهما في غارة استهدفت اجتماع مجلس الدفاع.

من جهتها، نشرت إسرائيل مشاهد لغاراتها على مواقع عدة داخل إيران، من بينها لقطات تظهر تدمير مقر قيادة للنظام الإيراني في قلب طهران، إضافة إلى ساحة الحرس الثوري.

كما أكدت طهران مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي ردّت بدورها باستهداف إسرائيل وعدد من الدول العربية. وأعلنت إيران كذلك مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي مقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
قفزة تاريخية جديدة.. الجنيه الذهب يتخطى 60 ألف جنيه
اقتصاد

قفزة تاريخية جديدة.. الجنيه الذهب يتخطى 60 ألف جنيه

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
ياسر صادق ووالد مي عمر آخرهم.. أحزان الوسط الفني
دراما و تليفزيون

ياسر صادق ووالد مي عمر آخرهم.. أحزان الوسط الفني
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران