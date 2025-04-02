ندمانة.. معلمة تلقي ثروة بيتكوين بملايين في القمامة (صورة)

كتب- أحمد الضبع:

ألقت معلمة بريطانية تبلغ من العمر 34 عامًا، تدعى إيلي هارت، وحدة تخزين تحتوي على مفتاح رقمي لمحفظة بيتكوين تقدر قيمتها بملايين الدولارات في سلة المهملات، دون أن تدرك عواقب ذلك.

وقالت "إيلي" إن الحادثة وقعت أثناء قيامها بترتيب منزلها، حيث كانت تنظف درج مملوء بأشياء غير مهمة مثل البطاريات الفارغة والإيصالات القديمة، وظنت أن وحدة التخزين هي مجرد قطعة إلكترونية بلا قيمة، لتكتشف بعد فوات الأوان أنها كانت تحتوي على ثروة رقمية ضخمة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وتروي "إيلي" الواقعة بقولها: "عندما سألني شريكي توم، مطور المواقع البالغ من العمر 36 عامًا، عن ذاكرة USB السوداء الصغيرة التي يستخدمها لحفظ أمواله الرقمية، تجمدت في مكاني وقلت له: أعتقد أنني تخلصت منها".

وأضافت: "كان شعورا مروعا، مزيج من الذعر واليأس والندم، ولكنني كنت أعلم أن الأوان قد فات، كانت تلك اللحظة بمثابة نهاية لأحلامنا في منزل جديد ورحلات حول العالم".

ورغم حجم الخسارة الكبيرة، لم يلقِ توم باللوم عليها، بل اكتفى بالصمت، معبرا عن الأسى والندم الذي غمره بعد ضياع ثروته الرقمية.

وفي رسالة تحذيرية للمستثمرين في الأصول الرقمية، نصحت "إيلي" الجميع بضرورة وضع علامة واضحة على وحدات التخزين الخاصة بهم وحفظها في أماكن آمنة، مضيفة: "لا ترتكبوا الخطأ الذي ارتكبته أنا، فالثروات الرقمية قد تضيع بلحظة إهمال".

من جهته، علق متحدث باسم موقع "Play Casino"، المتخصص في العملات المشفرة، قائلاً: "هذه الحادثة تذكير صارخ بأن الأصول الرقمية قد تضيع في لحظة إهمال، ويجب تمييز وحدات التخزين جيدًا وتخزينها بعيدًا عن أي مخاطر".

وأشار الخبراء إلى أهمية استخدام "التخزين البارد"، وهي محفظة غير متصلة بالإنترنت، لضمان أمان الأصول الرقمية وحمايتها من الأخطاء البشرية والهجمات الإلكترونية.

يذكر أن توم كان قد بدأ استثماراته في بيتكوين منذ عام 2013 عندما كانت قيمته منخفضة، ومع مرور الوقت نمت ثروته إلى ملايين الدولارات، إلا أن فقدان وحدة التخزين جعل أمواله حبيسة في العالم الرقمي، دون إمكانية استعادتها.

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