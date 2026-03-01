ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.26 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 127.97 جنيه للشراء، بزيادة 2.28 جنيه، و129.61 جنيه للبيع، بزيادة 2.35 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.37 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و13.4 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 68.25 جنيه للشراء، بزيادة 1.22 جنيه، و68.99 جنيه للبيع، بزيادة 1.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 157.23 جنيه للشراء، بزيادة 2.81 جنيه، و159.92 جنيه للبيع، بزيادة 2.87 جنيه.