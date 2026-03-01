إعلان

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:40 ص 01/03/2026 تعديل في 11:44 ص

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.26 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 127.97 جنيه للشراء، بزيادة 2.28 جنيه، و129.61 جنيه للبيع، بزيادة 2.35 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.37 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و13.4 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 68.25 جنيه للشراء، بزيادة 1.22 جنيه، و68.99 جنيه للبيع، بزيادة 1.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 157.23 جنيه للشراء، بزيادة 2.81 جنيه، و159.92 جنيه للبيع، بزيادة 2.87 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الريال القطري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
أخبار مصر

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
اقتصاد

عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران