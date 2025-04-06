بالأرقام والصور| أغنى 5 رجال في العالم.. ثرواتهم تقترب من تريليون دولار

كتبت- أسماء العمدة:

تتغير تقديرات ثروات أغنى رجال العالم باستمرار، وذلك بتأثير مباشر من تقلبات سوق الأسهم وأداء الشركات التي يمتلكونها أو يشاركون في إدارتها.

وكشفت شبكة "CNN" قائمة محدثة لأغنى خمسة رجال في العالم، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

1- إيلون ماسك

هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس وإكس، تعتمد ثروته بشكل كبير على أسهم شركاته، وخاصة تسلا.

يشتهر بأسلوبه المبتكر والمثير للجدل في إدارة الأعمال، تقدر ثروته بحوالي 207 مليار دولار.

2- جيف بيزوس

هو مؤسس شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، لا يزال يمتلك حصة كبيرة في أمازون، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مجالات مثل الفضاء والإعلام.

يملك صحيفة واشنطن بوست، تقدر ثروته بحوالي 198 مليار دولار.

3- برنارد أرنو والعائلة

هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إل في إم إتش، الشركة الأم للعديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل لويس فويتون وديور.

تعتمد ثروته على الأداء القوي لشركته في قطاع السلع الفاخرة، تقدر ثروتهم بحوالي 210 مليار دولار.

4- مارك زوكربيرج

هو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تعتمد ثروته على أسهم شركته، التي استفادت بشكل كبير من النمو الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، تقدر ثروته بحوالي 151 مليار دولار.

5- لاري إليسون

هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل، شركة البرمجيات العملاقة.

تعتمد ثروته على أسهم شركته، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مجالات مثل العقارات، تقدر ثروته بحوالي 146 مليار دولار.

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