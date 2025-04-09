قبل زفافها.. 25 صورة ومعلومات عن البلوجر نارين بيوتي

كتبت- شيماء مرسي

احتفلت اليوتيوبر وصانعة المحتوى السورية نارين بيوتي خلال الآيام الماضية بعقد قرانها على رجل الأعمال السوري رامي سامو.

وأطلت بفستان قصير باللون الأبيض ونسقت مع طرحة زفاف بنفس اللون وحذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز معلومات عن اليوتيوبر الشابة ناريت بيوتي، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-ولدت في 17 فبراير عام ٢٠٠٠ وتحمل الجنسية السورية.

-تبلغ نارين من العمر 25 عاما.

-حققت شهرة واسعة على السوشيال ميديا خلال السنوات الماضية.

-اسمها الحقيقي نارين عمارة.

-تحرص على مشاركة متابعيها يومياتها ونصائح ومعلومات تخص الجمال.

-لدى نارين شقيقتان يعملان في مجال الموضة.

-عانيت نارين مؤخرا من ٣ نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة.

-أنشأت نارين قناة على اليوتيوب عام 2016 لنشر يومياتها وتفاصيل حياتها.

-قدمت العديد من أغاني الراب.

-احتفلت نارين بخطوبتها عام 2023 في دبي وسط أجواء أسرية فخمة.

-لفت خاتم خطوبتها الأنظار بسبب حجمه الكبير حيث يحتوي على حجر من الألماس يزن 4.36 قيراط.

-يتابع نارين 14 مليون و 500 ألف متابع عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-أعلنت نارين أن حفل زفافها سيقام يوم 15 أبريل القادم.

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