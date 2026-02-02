فيروس نيباه.. لماذا يُصنف من أخطر الفيروسات في العالم؟

أعلنت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خضوعها لعملية شد الوجه "Face Lifting"، وذلك بعد ظهورها بتغيير واضح وجذاب في ملامحها خطف أنظار متابعيها.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم في هذا التقرير كل ما يخص عملية شد الوجه "Face Lifting"، وفقا لـ "mayoclinic".

ما هي عملية شد الوجه (استئصال التجاعيد)؟

عملية شد الوجه أو استئصال التجاعيد هي إجراء جراحي يقلل ترهل الجلد أو الخدين والفك، وعادة ما يعاني المرضى من التجاعيد أو ترهل الدهون في منطقة أسفل الوجه.

وتحسن هذه العملية عدة مناطق في الوجه، بما في ذلك الفك وجزء من الرقبة، وتمنح المرأة مظهرًا أكثر شبابا ونضارة.

تجرى عملية شد الوجه تحت التخدير العام أو الموضعي، وقد ينصح المريض بالبقاء في المستشفى لمدة ليلة واحدة على الأقل، للاطمئنان والمتابعة الطبية بعد الجراحة.

ويعتمد موقع وحجم الشقوق الجراحية المطلوبة على درجة ترهل الجلد والدهون الزائدة، وبشكل عام يبدأ الشق من الصدغين عند خط الشعر ويمتد لأسفل وحول مقدمة الأذنين ثم خلف الأذنين إلى أسفل فروة الرأس، وتتطلب درجات ترهل الجلد الأكبر في الوجه والرقبة شقوقا أطول.

ومن خلال هذه الشقوق، يتم فصل طبقات الوجه لرفعها وشدها، ويعاد تشكيل الدهون الموجودة في الوجه والرقبة أو إزالتها أو توزيعها ثم يعاد شد جلد الوجه والرقبة لمنحهما مظهرا أكثر نعومة وشبابا.

ويزال الجلد الزائد ويغلق الجرح بالغرز ويتم وضع أنابيب تصريف جراحية لإزالة السوائل الزائدة بعد العملية.

إجراءات يجب اتباعها بعد الجراحة

من المتوقع حدوث ألم وتورم وكدمات بعد الجراحة لكن تتحسن هذه الأعراض خلال أسبوعين.

وخلال هذه الفترة يعطي الطبيب للمريض مسكنات ومضادات حيوية للسيطرة على الألم وتقليل خطر العدوى.

وقد يشعر المريض ببعض التنميل حول شحمة الأذن أو الوجه والرقبة لعدة أسابيع بعد الجراحة.

وفي البداية ستظهر ندوب حمراء لكنها ستصبح أكثر ليونة وتتلاشى تدريجيا مع مرور الوقت.

نصائح مهمة

-ينصح باستخدام كمادات باردة بعد الجراحة للمساعدة في تقليل التورم.

-النوم مع رفع الرأس أعلى من مستوى الصدر لبضعة أيام يساعد على تخفيف التورم بشكل أسرع.

-ستتم إزالة الغرز الجراحية بعد 5 إلى 10 أيام من الجراحة.

-يمكن غسل الشعر والاستحمام بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الجراحة لكن بحذر شديد.

-تجنبي دخول المواد الكيميائية إلى الخياطة واستخدمي مجفف الشعر.

-ابتعدي عن تناول مميعات الدم مثل الأسبرين لمدة أسبوعين على الأقل.

-تجنبي التمارين الرياضية الشاقة أو رفع الأثقال لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل.

-تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان خلال الشهر الأول، لأن ذلك قد يتسبب في ظهور الندوب واستمرارها بشكل دائم.

المضاعفات

رد فعل سلبي للتخدير

الورم المصلي (تراكم السوائل تحت الجلد)

الورم الدموي (تراكم الدم تحت الجلد)

العدوى

ضعف التئام الجروح

فقدان الجلد

إصابة الأعصاب والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف العضلات أو التنميل.

تساقط الشعر عند الشقوق الجراحية (قد يكون مؤقتا أو دائما)

قد تحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية إضافية لتصحيح بعض هذه المشكلات.

لا تزول الندوب الناتجة عن جراحة شد الوجه، لكنها عادة ما تكون مخفية تحت خط الشعر والأذن وخطوط الوجه الطبيعية، وفي حالات نادرة، قد تسبب الشقوق الجراحية ندوبا بارزة.

