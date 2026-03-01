إعلان

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد

كتب : مصراوي

11:12 ص 01/03/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حاول متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، اقتحام المنطقة الحكومية شديدة التحصين التي تضم السفارة الأمريكية، وذلك عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبحسب شهود عيان، تجمع مئات الأشخاص عند مدخل ما يعرف بالمنطقة الخضراء احتجاجا، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم بالقوة، وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الهراوات والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي السفارة الأمريكية في بغداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لصحة المواطنين
جامعات ومعاهد

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لصحة المواطنين
مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
شئون عربية و دولية

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
كامل الوزير يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران