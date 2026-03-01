تحرير 517 محضرًا في حملات تموينية بأسيوط

أحال محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء 5 أطباء للتحقيق، عقب زيارة مفاجئة لمستشفى الشهداء المركزي لمتابعة الانضباط الإداري والتأكد من انتظام العمل خلال النوبتجية الليلية.

تفاصيل المرور الليلي

رافق رئيس المدينة منال عبده نائب رئيس المدينة ومسؤول المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث شمل المرور أقسام الاستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض في أماكنهم واستعدادهم لاستقبال الحالات الطارئة.

ضبط غياب وترك عمل دون إذن

كشف المرور غياب طبيبين عن النوبتجية، وترك 3 أطباء مواقع عملهم دون إذن من إجمالي 15 طبيبًا مسجلين بالنوبتجية، ما استدعى تحرير محضر إثبات حالة بالوقائع.

إجراءات قانونية فورية

أحال رئيس المدينة المخالفين إلى الشؤون القانونية بمجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع التشديد على استمرار المتابعة المفاجئة لضبط منظومة العمل داخل المنشآت الخدمية.

توجيهات المحافظ

تأتي الزيارة في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية لضمان انتظام الخدمة وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بكفاءة.