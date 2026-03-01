أصدر حزب الله بيانًا رسميًا على لسان أمينه العام نعيم قاسم، نعى فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على طهران أمس السبت.

وجدد البيان التزام حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بـ"خط الجهاد والمقاومة"، مشددًا على "مواصلة التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني، والحفاظ على كرامة الأرض وخيارات الشعوب المستقلة".

وقال قاسم: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، واثقين بنصر الله وتسديده وتأييده"، مضيفًا: "مهما بلغت التضحيات لن نترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأمريكي والإجرام الصهيوني للدفاع عن ‏أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة".

