فرانس برس: دوى انفجارات شرق العاصمة السعودية الرياض

كتب : مصراوي

12:13 م 01/03/2026

حرب إيران وأمريكا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، عن سكان في العاصمة السعودية الرياض، بسماع دوي انفجارات قوية في شرق المدينة، اليوم الأحد، بالتزامن مع استمرار إيران في يومها الثاني من الضربات الانتقامية في أنحاء الخليج.

وقال سكان في شرق الرياض لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا عدة انفجارات مدوية وشاهدوا تصاعد دخان في المنطقة، فيما أكد مراسلو الوكالة سماع دوي الانفجارات أيضًا.

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد الهجمات الإيرانية على سلطنة عمان: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على سلطنة عمان، وانتهاك إيران السافر لسيادتها"، مؤكدًة "تضامنها الكامل مع سلطنة عمان".

وطالبت السعودية "المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ضد الانتهاكات الإيرانية".

