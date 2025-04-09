"الصامت القاتل".. جمال شعبان يكشف عن أسرع جلطة تسبب الوفاة

كتبت - أسماء مرسي:

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أخطر أنواع الجلطات التي تودي بحياة الإنسان في وقت قياسي، وهي جلطة الرئة.

وأوضح خلال تقديم برنامجه "طبيب القلوب" المُذاع على قناة "الشمس" أن هذه الجلطة تفوق في خطورتها وسرعة تأثيرها حتى جلطة الشريان التاجي، وذلك بسبب الأعراض المضللة التي يتجاهلها الكثيرون، ما يؤخر التدخل الطبي اللازم.

أعراض خادعة وسرعة قاتلة:

وأشار "شعبان" إلى أن أعراض جلطة الرئة تتشابه مع أعراض أخرى أقل خطورة، مثل امتلاء المعدة أو مشكلات في الجهاز الهضمي، ما يجعل تشخيصها المبكر صعبا، ومن بين العلامات التي يجب الانتباه إليها:

ضربات القلب السريعة.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

ضيق التنفس المفاجئ.

جلطة الرئة.. قاتل صامت

ولفت إلى أن جلطة الرئة "قاتلة"، مشيرا إلى أنها أسرع جلطة تسبب الوفاة ، وهي أسرع من جلطة الشريان التاجي.

وأضاف أن جلطة الرئة تنجم عن حالة طبية خطيرة تحدث عندما تسد جلطة دموية أحد الشرايين في الرئتين، وغالبا ما تنتقل هذه الجلطة من أجزاء أخرى من الجسم، مثل الساقين.

كما أن فترات الصيام الطويلة أو الرحلات الجوية لمسافات طويلة تزيد من خطر الإصابة بها.

علاقة السكري بالجلطات

أوضح أن ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة خلال فترات الصيام، يزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

ونصح مرضى السكري بالإفطار فورا إذا انخفض مستوى السكر في الدم عن 70 أو ارتفع عن 300.