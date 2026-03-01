البروبيوتيك هي ألياف ومركبات نباتية تعد غذاء للبكتيريا النافعة في القولون، مما يساعد على تحسين الهضم وتقوية الحاجز المعوي والمناعة.

ومع ذلك، قد يواجه بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي صعوبة في تحمل بعض الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

وفي هذا السياق، نرصد لكم 5 أكلات خفيفة غنية بالبروبايوتيك، وفقا لـ "VeryWellHealth".

الموز غير الناضج

يحتوي على نشا مقاوم يعمل كـ بروبيوتيك، وكلما كان الموز أقل نضجا زادت قيمته.

اللوز

يحتوي على الألياف القابلة للتخمير والبوليفينولات التي تتفاعل مع بكتيريا الأمعاء.

لذا فإن تناوله بانتظام يرفع مستويات البيوتيرات، وهو حمض دهني قصير السلسلة يدعم صحة القولون.

التفاح

يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف الذائبة ذات التأثير البريبايوتيك.

ويعد التفاح الطازج الخيار الأفضل، مع تقليل الاعتماد على المنتجات المحلاة.

الحمص

غني بالألياف القابلة للتخمير والنشا المقاوم، ما يعزز نمو بكتيريا مفيدة مثل Bacteroidetes وActinobacteria، ويدعم تقليل الالتهاب.

البصل

يحتوي على ألياف بريبايوتيك مثل الإينولين، لكن يفضل تناوله مطهوا بشكل خفيف لتقليل تهيج المعدة.

