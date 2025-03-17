5 أطعمة تساعد على تقوية المفاصل وتقليل الالتهابات

يُعاني الكثير من الأشخاص من التهاب المفاصل، وهو مرض يؤثر على العظام ويسبب الألم والتورم، ويمكن أن يصيب الأفراد من جميع الأعمار. لكن بعض الأطعمة قد تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الأعراض، وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

1- السلمون

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تمتلك تأثيرات قوية مضادة للالتهابات. كما أن هذه الأحماض تساعد في تقليل أعراض هشاشة العظام وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

2- الثوم

إلى جانب فوائده الصحية المتعددة مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف، فإن الثوم يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل وتحسين صحة العظام.

3- الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الالتهابات، حيث تحتوي مكوناته على مركبات تمنع إنتاج المواد التي تسبب الالتهابات في الجسم، مما يجعله مفيدًا في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

4- البروكلي

يُعد البروكلي من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة لصحة المفاصل. إذ تساعد المركبات الموجودة فيه على حماية المفاصل من هشاشة العظام وتقليل مستويات الالتهاب. كما أظهرت بعض الدراسات أن البروكلي قد يمنع تكوين الخلايا المرتبطة بتطور التهاب المفاصل الروماتويدي.

5- الجوز

يحتوي الجوز على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، والتي أثبتت فعاليتها في تقليل أعراض التهاب المفاصل. وفي إحدى الدراسات، وُجد أن المرضى الذين تناولوا مكملات أوميجا 3 شعروا بتحسن ملحوظ في آلام المفاصل مقارنة بمن تناولوا زيت الزيتون.

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