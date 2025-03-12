انتبه.. لون برازك قد يكشف عن حالتك الصحية

تلعب عادات استخدام المرحاض دورًا مهمًا في إعطاء مؤشرات عن صحتنا العامة، لذا فإن الانتباه لأي تغييرات غير معتادة في لون أو شكل أو قوام البراز قد يساعد في اكتشاف مشكلات صحية مبكرة.

ماذا يعني البراز الأخضر؟

يمكن أن يرتبط تغير لون البراز إلى الأخضر بعدة عوامل، منها النظام الغذائي أو بعض الحالات الصحية أو تأثير الأدوية. فتناول كميات كبيرة من الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت قد يؤدي إلى ظهور هذا اللون.

كما قد يحدث البراز الأخضر نتيجة لحركة الطعام السريعة داخل الأمعاء، مما يمنع العصارة الصفراوية من التحلل بالكامل، فيترك لونًا أخضر في البراز. كذلك، قد يكون مرتبطًا بحالات مثل مرض كرون أو الاضطرابات الهضمية، أو عند الإصابة بالإسهال.

بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية، قد تؤثر على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يؤدي إلى تغير لون البراز. كما أن العدوى البكتيرية مثل السالمونيلا أو الفيروسات مثل نوروفيروس قد تتسبب أيضًا في ذلك.

في حال استمرار البراز الأخضر مع أعراض مثل الإسهال المتكرر، أو القيء، أو الألم، فمن الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة الصحية.

متى يصبح تغيير لون البراز علامة خطيرة؟

يجب مراجعة الطبيب فورًا في حال ظهور أي من الأعراض التالية:

• تغير مستمر في لون البراز مع آلام في البطن أو اضطرابات في الهضم.

• وجود دم في البراز أو تحول لونه إلى الأسود أو الأحمر، حيث قد يكون ذلك مؤشرًا على نزيف داخلي.

• استمرار التغير في عادات الإخراج لمدة أسبوعين أو أكثر.

كيف يبدو البراز الطبيعي؟

• يتميز البراز الصحي بقوام ناعم، ويمر بسهولة إما في قطعة واحدة أو عدة قطع صغيرة.

• اللون المثالي للبراز هو البني المتوسط إلى الغامق، بينما يمكن أن يشير اللون الأصفر الفاتح أو الرمادي إلى مشاكل في امتصاص العناصر الغذائية أو اضطرابات في القناة الصفراوية.

• قد يكون البراز الأسود أو الأحمر علامة على نزيف في الجهاز الهضمي، مما يستدعي استشارة طبية فورية.

الانتباه إلى هذه العلامات قد يساعد في الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية كامنة، لذا لا تتجاهل أي تغييرات غير طبيعية في لون أو قوام البراز.

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