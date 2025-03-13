احذرها.. علامات تنذر بمشكلة صحية خطيرة في المعدة

كتبت- آلاء نبيل:

يعاني البعض من صعوبة في هضم اللحوم والدواجن، ما يؤدي إلى ظهور عدة أعراض مزعجة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأشخاص التي تواجه مشكلات صحية تعيق عملية هضم اللحوم والدواجن، مثل نقص الإنزيمات الهاضمة اللازمة لتكسير البروتينات الموجودة في اللحوم والدواجن، أو المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة أو القولون العصبي، ما ينتج عنه صعوبة في هضم اللحوم والدواجن.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال وجبة الإفطار يشكل عبء على الجهاز الهضمي وينتج عن ذلك صعوبة في عملية الهضم، كما أن عدم مضغ الطعام جيدًا وخاصة اللحوم والدواجن يتسبب في نزولها صلبة وبالتالي يؤدي إلى صعوبة هضمه.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، علامات تشير إلى عدم هضم اللحوم والدواجن، تشمل ما يلي:

1- المعاناة من انتفاخ ملحوظ في البطن وتراكم الغازات بعد تناول اللحوم والدواجن.

2- الاصابة بالإمساك، نتيج صعوبة في حركة الأمعاء.

3- في بعض الحالات، قد يتسبب عدم هضم اللحوم والدواجن في حدوث إسهال.

4- الشعور بآلام البطن والتشنجات بعد تناول اللحوم والدواجن.

5- في الحالات الشديدة، قد تشعر بالغثيان والرغبة في القيء بعد تناول اللحوم والدواجن.

6- الشعور بحرقة في المعدة أو الصدر بعد تناول اللحوم والدواجن.

7- الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول اللحوم والدواجن، حيث يستنزف الجسم طاقته في محاولة هضمها.

8- ظهور رائحة الفم الكريهة، نتيجة بقايا اللحوم والدواجن غير المهضومة في الأمعاء.

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