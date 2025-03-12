احذري.. علامات تدل على إصابة طفلك بالتهاب المسالك البولية

يُعد التهاب المسالك البولية من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، خاصةً الفتيات. ويحدث ذلك غالبًا نتيجة حبس البول عمدًا أو عدم الاهتمام بعادات النظافة الصحية، مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا في المثانة وارتفاع خطر الإصابة بالعدوى.

أنواع التهاب المسالك البولية

يمكن تصنيف التهابات المسالك البولية إلى نوعين رئيسيين:

1. التهاب المسالك البولية العلوي:

• يحدث عندما تصاب الكلى أو الحالب (الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة) بالتهاب.

2. التهاب المسالك البولية السفلي:

• يشمل التهابات المثانة أو مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم.

أسباب الإصابة عند الأطفال

• عدم المسح بطريقة صحيحة بعد استخدام الحمام، حيث يؤدي المسح من الخلف إلى الأمام إلى نقل البكتيريا من الجهاز الهضمي إلى مجرى البول، مما يزيد من خطر العدوى.

• انتقال جزيئات صغيرة من البراز إلى مجرى البول، مما يعرض الطفل للإصابة بالبكتيريا الضارة.

علامات تدل على إصابة طفلك بعدوى المسالك البولية

إذا لاحظتِ أيًا من الأعراض التالية على طفلك، فمن الضروري استشارة الطبيب:

• ارتفاع درجة الحرارة (الحمى).

• القيء.

• الإرهاق ونقص الطاقة (الخمول).

• التبول اللاإرادي أو حبس البول عمدًا.

• ألم في البطن.

• رائحة كريهة للبول.

• بول عكر أو غائم.

طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية عند الأطفال

للمساعدة في تقليل خطر الإصابة، اتبعي هذه النصائح:

• تشجيع الطفل على شرب كميات كافية من السوائل للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

• تعليم الطفل عادات النظافة الجيدة بعد استخدام الحمام، مثل المسح من الأمام إلى الخلف.

• ارتداء الملابس الفضفاضة لتقليل التعرق والرطوبة.

• استخدام حفاضات جيدة التهوية للحفاظ على جفاف البشرة.

• معالجة أي مشكلات صحية مرتبطة بالجهاز البولي عند ظهورها.

الانتباه إلى هذه العلامات مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يساعد في وقاية طفلك من المضاعفات الصحية المحتملة.

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