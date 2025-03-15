ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الشيشة؟.. حقائق صادمة

يعتقد الكثير من الناس أن تدخين الشيشة آمن وأقل ضررا من السجائر، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالتدخين بشكل عام سواء سجائر أو شيشة ضار جدا للصحة، كما أثبتت الدراسات العلمية أن مرور الدخان عبر الماء الموجود بالشيشة لا ينقيه ولا يستخلص منه السموم كما يظن البعض، ما يؤكد خطورة تدخينها مثلها مثل السجائر، كما أنها مع مرور الوقت تصبح إدمانا ويستلزم الابتعاد عنها الذهاب لمختص.

كما ثبت علميا أيضا أن تدخين الشيشة له آثار صحية سلبية بشكل كبير على جسم الإنسان، وسوف نوضحها في السطور التالية بحسب ما ذكره موقع healthline.

1- عند تدخين الشيشة، تستنشق النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى من التبغ، وكذلك المواد الكيميائية من نكهات الفاكهة، إذ يرتبط استخدام التبغ بما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة حول العالم كل عام، كما يحرق تدخين الشيشة الفحم، وهذا ينبعث منه أبخرة ومواد كيميائية أخرى.

2- وجد باحثون أن الشباب الذين يدخنون الشيشة فقط يعانون أحيانًا من عدة تغيرات في الرئة، بما في ذلك المزيد من السعال والبلغم، وعلامات الالتهاب وتراكم السوائل في الرئتين.

3- وجد الباحثون أن مستويات أول أكسيد الكربون لدى مدخني الشيشة كانت أعلى بثلاث مرات من مستويات مدخني السجائر، مما يقلل من كمية الأكسجين التي يمتصها جسمك، وذلك لأنه يمكن أن يرتبط بخلايا الدم الحمراء لديك بقوة أكبر من الأكسجين بمقدار 230 مرة، كما إن استنشاق الكثير من أول أكسيد الكربون ضار، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى.

كما وكشفت دراسة أن مدخني الشيشة كان لديهم ضغط دم أعلى بعد تدخينها، اذ ارتفع متوسط ضغط الدم من 129/81 ملم زئبق إلى 144/90 ملم زئبق، ومع مرور الوقت، قد يؤدي تدخين الشيشة إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن، مما قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4- خطر العدوى

يتشارك مدخني الشيشة عادةً في شيشة واحدة في مجموعة، ما قد يؤدي التدخين من نفس القطعة الفموية إلى انتشار العدوى من شخص لآخر. بالإضافة إلى ذلك، قد تبقى بعض البكتيريا أو الفيروسات في الشيشة إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

تشمل العدوى التي يمكن أن تنتشر من مشاركة الشيشة ما يلي:

نزلات البرد والإنفلونزا

قرح البرد (HSV)

فيروس تضخم الخلايا

الزهري

التهاب الكبد A

السل

5- خطر الإصابة بالسرطان

تقول بعض الدراسات العلمية أن تدخين الشيشة قد يكون مرتبطًا أيضًا ببعض أنواع السرطان، إذ يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4800 مادة كيميائية مختلفة، ومن المعروف أن أكثر من 69 منها تسبب السرطان، كما تبين أن مدخني الشيشة لديهم نسب أقل من مضادات الأكسدة مما قد يؤدي أيضا للإصابة بالسرطان.

6- انخفاض وزن الأطفال عند الولادة الذين كانت أمهاتهم يدخن أثناء الحمل

7- ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

8- تورم أو تلف الحنجرة (صندوق الصوت)

9- تغيرات في تخثر الدم

10- تصبغ الأسنان

11- أمراض اللثة

12- فقدان حاسة التذوق والشم.

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