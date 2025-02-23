بعد الجدل حول علاقته بالسرطان.. كيف تستخدم "الإيرفراير" دون مخاطر؟

بعد الجدل حول علاقته بالسرطان.. كيف تستخدم "الإيرفراير" دون مخاطر؟
كتب- أحمد الضبع:
عاد الجدل مرة أخرى حول طريقة استخدام "الإيرفراير"، بعد تصريحات الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، التي أكد خلالها أنّ الاعتماد على القلاية الهوائية لأكثر من مرة أسبوعيًا قد يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية نتيجة تكوين طبقة كربون على سطح الطعام.
مرة واحدة فقط في الأسبوع
ورغم تحذيره من الإفراط في الاستخدام إلا أنّ "نزيه" أشار خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنّ "الإيرفراير" يصبح جيدًا في حالة استخدامه مرة واحدة فقط في الأسبوع.
نصائح لاستخدام "الإيرفراير" دون مخاطر
ويعتبر "الإيرفراير" جهازًا شائعًا في المطابخ الحديثة، يساههم في طهي الأطعمة بكمية أقل من الزيت مقارنة بالقلي التقليدي، ولاستخدامه دون مخاطر يمكن اتباع بعض الإرشادات التي وردت على موقعي webmd وmedicalnewstoday.
اختيار الأطعمة المناسبة
يفضل طهي الأطعمة الطازجة مثل الخضروات واللحوم الخالية من الدهون.
استخدام كميات قليلة من الزيت الصحي
يمكن رش الأطعمة بكمية صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لتحسين النكهة وتقليل الدهون.
تجنب درجات الحرارة العالية جدًا
الطهي في درجات حرارة معتدلة يقلل من تكوّن المركبات الضارة مثل الكربون .
تنظيف "الإيرفراير" بانتظام
إزالة بقايا الطعام والزيوت المتراكمة في "الإيرفراير" يمنع تكوّن المركبات الضارة ويحافظ على نكهة الأطعمة.
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