بعد الجدل حول علاقته بالسرطان.. كيف تستخدم "الإيرفراير" دون مخاطر؟

كتب- أحمد الضبع:

عاد الجدل مرة أخرى حول طريقة استخدام "الإيرفراير"، بعد تصريحات الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، التي أكد خلالها أنّ الاعتماد على القلاية الهوائية لأكثر من مرة أسبوعيًا قد يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية نتيجة تكوين طبقة كربون على سطح الطعام.

مرة واحدة فقط في الأسبوع

ورغم تحذيره من الإفراط في الاستخدام إلا أنّ "نزيه" أشار خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنّ "الإيرفراير" يصبح جيدًا في حالة استخدامه مرة واحدة فقط في الأسبوع.

نصائح لاستخدام "الإيرفراير" دون مخاطر

ويعتبر "الإيرفراير" جهازًا شائعًا في المطابخ الحديثة، يساههم في طهي الأطعمة بكمية أقل من الزيت مقارنة بالقلي التقليدي، ولاستخدامه دون مخاطر يمكن اتباع بعض الإرشادات التي وردت على موقعي webmd وmedicalnewstoday.

اختيار الأطعمة المناسبة

يفضل طهي الأطعمة الطازجة مثل الخضروات واللحوم الخالية من الدهون.

استخدام كميات قليلة من الزيت الصحي

يمكن رش الأطعمة بكمية صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لتحسين النكهة وتقليل الدهون.

تجنب درجات الحرارة العالية جدًا

الطهي في درجات حرارة معتدلة يقلل من تكوّن المركبات الضارة مثل الكربون .

تنظيف "الإيرفراير" بانتظام

إزالة بقايا الطعام والزيوت المتراكمة في "الإيرفراير" يمنع تكوّن المركبات الضارة ويحافظ على نكهة الأطعمة.

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