فوائد البازلاء الخضراء دون طهي لصحة القلب والكوليسترول.. لن تتوقعها

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول البازلاء الخضراء دون طهي، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحة القلب والكوليسترول لعدة أسباب.

والبازلاء الخضراء تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، التي تعزز صحة القلب، وتحسن مستويات الكوليسترول.

إليك بعض الفوائد المهمة للبزلاء الخضراء، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

غنية بالألياف

البازلاء الخضراء تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، كما أن الألياف تساهم في تقليل امتصاص الدهون والكوليسترول من الأمعاء.

مضادة للأكسدة

تحتوي البازلاء على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والفيتامين C، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

محتوى منخفض من الدهون

البازلاء الخضراء تعتبر طعامًا منخفض الدهون، ولا تحتوي على الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار في الجسم.

تحتوي على البوتاسيوم

البازلاء الخضراء تحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في خفض ضغط الدم، كما أنّ ضغط الدم المرتفع هو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.

الفيتامينات والمعادن

البازلاء غنية بالفيتامينات مثل فيتامين K، وفيتامين A، وفيتامين B، بالإضافة إلى المعادن مثل المغنيسيوم والحديد، التي تساهم في دعم وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ولكن من المهم ملاحظة أنه عندما تتناول البازلاء الخضراء دون طهي، فإنها لا تحتوي على نفس مستوى من الهضم السهل مثلما لو كانت مطبوخة، قد يعاني البعض من مشاكل في الهضم بسبب محتوى الألياف العالي، لذلك من الأفضل أن يتم تناولها بكميات معتدلة في البداية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية.

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