تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تحرص بعض الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان، على تخزين الأطعمة لتسهيل تحضير الوجبات، خاصة البطاطس نصف المقلية وأصناف مثل البانية والطعمية، لكن هذه العادة، رغم سهولتها، قد تحمل أضرارًا صحية، وفقًا لما أوضحته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة.

وحذّرت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" من تفريز البطاطس نصف المقلية، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى زيادة الدهون وإنتاج مركبات ضارة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت أن تفريز البانية والطعمية بعد القلي الجزئي يجعلها أكثر امتصاصًا للزيت عند إعادة الطهي، ما يضر بالصحة.

ونصحت بسلق البطاطس قبل تفريزها بدلاً من قليها، وتجميد البانية والطعمية نيئتين للحفاظ على جودتهما وتقليل امتصاص الدهون.

وأكدت ضرورة تبريد الطعام جيدًا قبل التفريز، واستخدام أكياس محكمة الغلق، مع الالتزام بفترة تخزين تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لتجنب فقدان القيمة الغذائية والمخاطر الصحية.

اقرأ أيضا:

هيموجلوبين طبيعي.. 6 فواكه مفيدة لمرضى الأنيميا

كيف تساعد القرفة في إنقاص الوزن بعد الحلويات؟.. مفاجأة

احذر شحن هاتفك تحت الوسادة.. خطر قد يؤدي إلى كارثة

وصلة ردح.. خناقة ستات تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

شركة طيران كورية تمنع شواحن الهواتف على الطائرات.. لهذا السبب