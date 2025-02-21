لماذا يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر الكشري من الأطباق الغنية بالكربوهيدرات والبروتين والألياف، ولكنه قد يكون له تأثيرات مختلفة على صحة الأشخاص، خاصة مرضى القولون العصبي.

محتوى الألياف العالي

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ الكشري غني بالألياف الموجودة في البقوليات والخضروات، الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ولكن الإفراط فيها قد يهيج القولون العصبي ويسبب الانتفاخ والغازات.

وأضاف "ًصلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ البقوليات تحتوي (مثل العدس والحمص) على سكريات معقدة يصعب هضمها، ما يزيد من أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

وأكد أنّ تناول الصلصة الحارة والشطة المستخدمة في الكشري، يمكن أن تهيج الأمعاء وتزيد من الأعراض لدى مرضى القولون العصبي.

وأشار إلى أن قد تحتوي بعض أنواع الكشري على نسبة عالية من الدهون، ما يفاقم أعراض القولون العصبي، مشيرا إلى أنّ بعض التوابل المستخدمة في الكشري قد تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

واختتم: "يجب تناول كميات صغيرة من الكشري، ومراقبة الأعراض التي تحدث، قلل تناول الشطة الحارة، وقلل كمية البقوليات".

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