لا تتجاهل هذه العلامة.. اختبار بسيط بأصابعك يكشف الإصابة بسرطان الرئة

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من خطورة سرطان الرئة، إلا أن اكتشاف العلامات في وقت مبكر يزيد من فرص النجاة.

ولحسن الحظ يوجد اختبار بسيط عن طريق الإصبع قد يسهم في الكشف المبكر عن سرطان الرئة، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبالرغم من أن أعراض مثل آلام الصدر وضيق التنفس والصفير معروفة، إلا أن الجسم قد يرسل إشارات تحذيرية مبكرة في اليدين قبل ظهور تلك الأعراض التقليدية.

ولتجربة الاختبار، يجب على الأشخاص وضع أظافرهم مقابل بعضها البعض ثم الضغط عليها برفق وبعد ذلك التفكير في سؤال واحد وأثناء الضغط على الأظافر يجب النظر بعناية إلى المنطقة التي تلتقي فيها الأظافر.

وإذا ظهر ثقب صغير على شكل ماسة، فقد يشير ذلك إلى تورم الأصابع وهو أحد الأعراض التي لوحظت لدى 35% من مرضى سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة و4% من المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

وبالرغم من أن عدم وجود هذا الثقب لا يشير تلقائيا إلى سرطان الرئة، إلا أنها قد تكون أحد الأعراض.

وأيضا إذا لاحظ أي شخص أن أظافره متضخمة يجب عليه استشارة الطبيب فورا.

ومن المهم ملاحظة أن أي تورم في الإصبع عادة ما يتطور تدريجيا، ويبدأ عادة من قاعدة الظفر قبل أن ينتشر، مما يتسبب في انحناء الأظافر أكثر من المعتاد.

كما أن تليين فراش الظفر واحمرار الجلد حوله من العلامات التحذيرية الشائعة أيضا، وفي بعض الحالات، قد تحدث هذه التغيرات على مدار عدة سنوات.

وتعني حالة تضخم الأصابع حدوث تغيرات معينة في شكل الأصابع والأظافر.

ويعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو الرئة من هذه التغيرات في بعض الأحيان.

وبالرغم من أن سرطان الرئة يظهر بأشكال مختلفة، إلا أن العديد من المرضى يعانون من هذه الأعراض:

السعال المستمر

ضيق التنفس

السعال الدموي

التعب غير المبرر وفقدان الوزن

ألم عند التنفس أو السعال

ويصيب سرطان الرئة كبار السن بشكل رئيسي، ونادر الحدوث لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

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