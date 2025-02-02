احذر.. تساقط الشعر مؤشر للإصابة بهذه الأمراض

كشفت طبيبة الجلدية الروسية ماريا كيزيمكو أن تساقط الشعر الكثيف قد يكون مؤشرا على وجود بعض الأمراض المزمنة في الجسم.

وقالت:"يفقد الإنسان ما بين 50 إلى 100 شعرة من رأسه في اليوم، وهذا يعتبر أمرا طبيعيا من الناحية الفسيولوجية، وهو نتيجة لتجدد شعر فروة الرأس، لكن إذا لاحظ الإنسان أن شعره بدأ يتساقط بكثافة كبيرة فيجب عليه التوجه إلى الطبيب لتحديد سبب هذه المشكلة، فقط يكون هذا الأمر مرتبطا ببعض الأمراض".

وأوضحت:"أسباب تساقط الشعر قد تكون مرتبطة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض الغدة الدرقية، ومتلازمة تكيس المبايض، وبعض أمراض المناعة الذاتية".

وأضاف: "إذا لوحظ على الشخص أن شعره يتساقط بكثافة في فترة المراهقة قد يكون هذا الأمر مرتبطا بالتغيرات الهرمونية في الجسم"، وفقا لموقع "mail".

وأشارت الطبيبة إلى أن بعض الناس يلاحظون أن شعرهم بدأ يتساقط بكثافة في فترة معينة، وهذا قد يكون نتيجة لتناول بعض الأدوية مثل مضادات الحيوية، وأدوية منع الحمل، والسيترويدات، وبعض أدوية علاج السرطان، كما الصلع وفقدان الشعر قد تكون له عوامل وراثية أيضا.

وللحفاظ على صحة الشعر تنصح الطبيبة بالابتعاد عن المواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر وفروة الرأس مثل الصبغات الاصطناعية، كما تنصح الفتيات بالابتعاد عن التسريحات التي تشد الشعر بقوة أو تؤدي إلى تكسير أطرافه".

كما أن تساقط الشعر بكثافة قد يكون سببه نقص بعض الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين D، وفيتامين A، وفيتامين B12، وفيتامين E، وفيتامين C.

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