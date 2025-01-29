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واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

09:00 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    رجل يقتل زوجته
  • عرض 3 صورة
    رجل يطبخ زوجته
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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، قتل جندي هندي سابق يدعى "جورومورثي" زوجته "ابوتافينكاتا مادهافي" البالغة من العمر 35 عاما.

وقال جورومورثي أنه قتل زوجته من خلال تقطيع جسدها وطبخها في إناء ضغط على مراحل ثم إلقاء بقاياء الجثة في بحيرة لإخفاء الجريمة، بحسب ما كشف موقع "hindustantimes".

وبعد إختفاء الضحية عدة أيام، قدمت والدتها وتدعى "سوباما" شكوى إلى الشرطة.

وأثناء التحقيق في القضية احتجزت الشرطة حارس العقار، ولكن بعد ذلك اعترف زوجها بجريمة القتل بسبب مشادة حادة بينهما.

واعترف المتهم أنه قام تقطيع جسدها في المرحاض ثم غلي اللحم والعظام في قدر الضغط لمدة 3 أيام، وبعد ذلك قام بتعبئة الأجزاء المتبقية في كيس وإلقاؤها في بحيرة، ولا يزال التحقيق جاريا حتى الآن.

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