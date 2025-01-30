مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في البنك الحيوي البريطاني أن تناول الجبن بمختلف أنواعه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى توقف التنفس المتكرر خلال النوم.

انقطاع التنفس أثناء النوم: خطر عالمي

ويؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على أكثر من مليار شخص حول العالم، وقد يتسبب في الوفاة نتيجة توقف التنفس المتكرر خلال الليل، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث".

وتعتبر هذه الحالة التهابية تؤدي إلى اضطرابات النوم، رفع ضغط الدم، زيادة معدل ضربات القلب، وتفاقم خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، السكري، والسمنة مع مرور الوقت.

كيف يقلل الجبن من انقطاع التنفس أثناء النوم؟

السمنة تُعد عاملًا يزيد من خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، ولأن الجبن يحتوي على سعرات حرارية ودهون تساعد في تحسين مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي، فإنه قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 400 ألف شخص، ووجدوا أن استهلاك الجبن مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

اكتشف الباحثون أن الجبن يؤثر بشكل إيجابي على 6 مؤشرات حيوية مرتبطة بهذه الحالة، وهي:

أسبارتات أمينوترانسفيراز.

اليوريا.

سيستاتين سي.

جلوبيولين المرتبط بالهرمون الجنسي.

هرمون التستوستيرون.

ضغط الدم الانبساطي.

فوائد إضافية لتناول الجبن

ويرتبط تناول الجبن بانخفاض ضغط الدم، وهو عامل وقائي ضد اضطرابات التنفس أثناء الليل، كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية والفيتامينات، لكن يُنصح بتناوله باعتدال.

نصائح للحد من انقطاع التنفس أثناء النوم

الحفاظ على وزن صحي عبر اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تجنب الأطعمة التي تسبب ارتجاع الحمض.

الإقلاع عن التدخين، الذي يؤدي إلى تضييق مجاري الهواء واحتقان الأنف.

تناول الجبن باعتدال قد يكون إضافة صحية لنظامك الغذائي، مع تأثيرات إيجابية محتملة على صحة التنفس والنوم.

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