خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت خبيرة التغذية الهندية تانفي توتلاني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن خطة وجبات ليومين تساعد على فقدان بعض الكيلوجرامات وتطهير الجسم من السموم.

وتتضمن خطة الوجبات ليومين ما يلي، وفقًا لموقع "تايمز ناو نيوز":

الصباح الباكر

تناول ماء الديتوكس مع بذور الشيا، أو شرائح الليمون، أو القرفة، إذ يساعد ذلك على إزالة السموم من الجسم.

وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة مع الخضروات المقلية أو المشوية.

منتصف النهار

فواكه مقطعة مثل البابايا والأناناس، التي تُساعد على حرق الدهون.

وجبة الغداء

الخضروات المشوية مع الدجاج.

وجبات خفيفة في المساء

حفنة من الفشار مع قطعة من الشوكولاتة الداكنة.

وجبة العشاء

وجبة خفيفة مثل السلطة فقط.

لماذا يُعد التخلص من السموم أمرًا مهمًا؟

على الرغم من أن إزالة السموم من الجسم تتطلب اتباع نظام غذائي صحي، إلا أن الجسم مجهز بشكل طبيعي للتخلص من المواد الضارة دون الحاجة إلى مكملات غذائية.

تشير السموم إلى الملوثات والمواد الكيميائية الصناعية والمعادن الثقيلة والأطعمة المصنعة، التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.

ويُذكر أن العديد من الأنظمة الغذائية تدّعي قدرتها على إزالة السموم، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى دعم علمي. تقوم أعضاء الجسم، مثل الكلى والكبد والجهاز الهضمي، بالتخلص من هذه المواد بشكل طبيعي.

طرق أخرى لإزالة السموم من الجسم

الحد من شرب الكحول

يتسبب الإفراط في تناول الكحول في أضرار للكبد، مما يعيق قدرته على تصفية السموم.

النوم الكافي

النوم لمدة 8 ساعات يوميًا يساعد على إزالة السموم التي تتراكم طوال اليوم.

شرب المزيد من الماء

الماء ضروري لترطيب الجسم، تنظيم حرارته، وتحفيز عملية التخلص من الفضلات والسموم.

تقليل السكر والوجبات السريعة

تناول الأطعمة السكرية والمصنعة يؤدي إلى السمنة وأمراض مزمنة مثل القلب والسكري، مما يؤثر على قدرة الجسم على إزالة السموم بشكل طبيعي.

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