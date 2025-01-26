لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

الغناء في المرحاض هواية محببة لدى كثير من الأشخاص، ولكن هل تساءلت يوما عن السبب وراء هذه الظاهرة، هو ما نكشفه لكم في السطور التالية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية

يفرز الماء الدافئ الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تعمل على تحسين الحالة المزاجية والإبداع.

ويعتمد الغناء على ذلك من خلال زيادة مستويات الأكسجين في الدم بسبب التنفس العميق، ويسهم هذا على تحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر من خلال التركيز على الموسيقى بدلا من الهموم اليومية.

قوة التنفس العميق

يتطلب الغناء قوة كبيرة ما يسهم في زيادة تدفق الأكسجين ويسهم أيضا في صفاء الذهن والاسترخاء.

كما يهدئ هذا التنفس العميق الجسم، مما يؤدي إلى تقليل التوتر وتعزيز الصحة.

السحر الصوتي للحمام

بلاط الحمام يعكس الصوت، مما يجعل صوتنا يبدو أقوى وأوضح.

تعزيز الثقة والمتعة

عندما نسمع صوتنا أجمل في الحمام، نشعر بسعادة أكبر وثقة بأنفسنا.

سلبيات الغناء في الحمام

هدر المياه:

الاستمتاع بالغناء في الحمام قد يؤدي إلى إضاعة كميات كبيرة من الماء.

أضرار الرطوبة

الحمامات أماكن رطبة، لذا فإن الغناء لفترة طويلة قد يزيد من هذه الرطوبة ويسبب مشكلات صحية.

السقوط والإصابات

الحركة الزائدة أثناء الغناء في الحمام قد تؤدي إلى السقوط والتعرض للإصابات.

إجهاد الأحبال الصوتية

الانغماس في الغناء بقوة قد يؤدي إلى إجهاد الأحبال الصوتية، مما يسبب بحة في الصوت أو آلام في الحلق.

تغيرات درجات الحرارة

الانغماس في الغناء قد يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الماء الساخن، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل مفاجئ.

إهمال العناية بالشعر والبشرة

التركيز الشديد على الغناء قد يؤدي إلى إهمال العناية بالبشرة والشعر.