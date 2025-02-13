تهدد الكبد والدماغ.. مشروبات احذر تناولها بعد الطعام مباشرة

كتبت- آلاء نبيل:

يحرص العديد من الأشخاص على تناول المشروبات بعد الطعام مباشرة، دون معرفة أن هناك بعض المشروبات التي يمكنها أن تهدد صحة الكبد والدماغ.

وبحسب الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، هناك بعض المشروبات تزيد العبء على صحة الكبد، وصحة الدماغ، ويمكنها وترفع احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة، وتشمل ما يلي :

1- المشروبات الغازية، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والأحماض التي تضر بالكبد وتزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، كما أنها تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بالخرف المبكر.

2- عصائر الفاكهة المعلبة، تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والمواد الحافظة التي ترهق الكبد وتؤثر على وظائف الدماغ.

3- مشروبات الطاقة، تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يؤثر سلبًا على صحة الكبد والدماغ.

4- المشروبات الكحولية، تضر بالكبد بشكل مباشر وتعيق وظائفه، كما أنها تؤثر على وظائف الدماغ، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد وتلف الأعصاب.

واختتم "القيعي" بالإشارة إلى أنّ الأمراض التي تصيب الكبد بسبب هذه المشروبات، تراكم الدهون في الكبد، الإصابة بالتهاب الكبد، ويمكن أن يصل إلى تليف أو فشل الكبد على المدى البعيد، نظرًا لما تحتوي عليه من أضرار، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بضعف الذاكرة والتركيز، ويمكنها أن تزيد من الخرف المبكر، وتلف الأعصاب.

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة