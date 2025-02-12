3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من الحيوانات التي تُعتبر خطيرة جدًا، وقوة بعضها تفوق قوة الأسد بالفعل في جوانب معينة، مثل قوة العضة أو الحجم أو السم.

ووفقُا لما ورد عبر موقع timesofindia من المهم أن نُدرك أن "الخطورة" تُقاس بعدة معايير، منها القدرة على إلحاق الأذى بالإنسان، والعدوانية، وقوة الهجوم.

فرس النهر

يتمتع فرس النهر بقوة عض هائلة أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قوة عضة الأسد، كما أنه يتمتع بحجم ووزن قد يصل إلى 3000 كجم.

ويُعتبر فرس النهر من أكثر الحيوانات فتكًا بالبشر في أفريقيا، حيث يُسجل عدد كبير من الوفيات سنويًا بسبب هجماته، يتميز فرس النهر بعصبيته الشديدة وسرعة انفعاله، خاصةً عند الاقتراب من صغاره أو عند تواجده في الماء.

ويتفوق فرس النهر على الأسد في قوة العضة والحجم والوزن، كما أنه أكثر عدوانية في بعض المواقف.

التمساح

يمتلك التمساح قوة عض هي الأقوى في عالم الحيوانات، كما أنه يتميز بجسم قوي وذيل قوي يُستخدم في الهجوم والدفاع.

ويُعتبر التمساح من الحيوانات المفترسة الخطيرة جدًا على الإنسان، حيث يُسجل ما بين 1000 إلى 5000 حالة وفاة سنويًا بسبب هجمات التماسيح، يتميز التمساح بقدرته على التخفي في الماء والانقضاض على فريسته بسرعة.

ويتفوق التمساح على الأسد في قوة العضة، كما أنه يتميز بقدرة أكبر على التكيف في البيئات المائية.

الفيل الأفريقي

ويُعتبر الفيل الأفريقي أكبر حيوان بري على وجه الأرض، يتميز بقوة هائلة في الجسم والأنياب والخرطوم.

وعلى الرغم من أن الفيلة ليست مفترسة بطبيعتها، إلا أنها قد تُصبح خطيرة جدًا إذا شعرت بالخطر أو إذا تم استفزازها، ويُسجل عدد من الوفيات سنويًا بسبب هجمات الفيلة، خاصةً في المناطق التي يتداخل فيها تواجد البشر مع مواطنها الطبيعية، بينما يتفوق الفيل على الأسد في الحجم والقوة البدنية بشكل عام.

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