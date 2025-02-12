4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

كتبت- آلاء نبيل:

صحة القلب هي أساس الصحة العامة، والجهاز القلبي الوعائي هو المحرك الذي يضخ الحياة في أجسامنا، وتلعب العادات الغذائية دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة القلب، ومن أهم العناصر في النظام الغذائي الصحي هي المشروبات التي تحتوي على مكونات مفيدة للقلب، تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ هناك مجموعة من المشروبات التي تدعم صحة القلب وتقي من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة، وتتمثل فيما يلي:

1- الشاي الأخضر

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

2- عصير البرتقال

من أهم مصادر فيتامين سي، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وحماية القلب من خطرها، كما يحتوي على الألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الكلي وتحديدا الضار، ويعتبر مصدراً جيداً للبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يقي من مراض القلب والأوعية الدموية.

3- عصير الطماطم

ويعتبر عصير الطماطم غني بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية إذ يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض الشائعة، كما يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الكلي والضار بالدم، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

4- عصير الرمان

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف، ويساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

سر جمال صابرين.. كيف تؤثر الكوارع على البشرة والوزن؟

"القاتل الصامت".. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية

رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

ما سر خدش القطط لأثاث المنزل؟.. 3 أسباب غير متوقعة

النحس وراهم.. 4 أبراج ستواجه أزمة صحية خلال الفترة القادمة