مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة تولين في لويزيانا، ونشرت في مجلة القلب الأوروبية أن احتساء القهوة في الصباح، قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري من النوع 2.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع "webmd".

وتشير النتائج أن الوقت الذي تشرب فيه القهوة مهم للغاية، إذ إن تناولها بعد منتصف النهار يمكن أن يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، ما يؤثر على التغييرات الجسدية والسلوكية والعقلية.

ويعاني العديد من شاربي القهوة طوال اليوم من اضطرابات النوم، بسبب تقليل هرمون الميلاتونين، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهاب وضغط الدم.

وقال استشاري أمراض القلب البريطاني: "من الأفضل شرب القهوة في الصباح".

فوائد شرب القهوة:

-حماية الخلايا من التلف.

-انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

-الوقاية من ألزهايمر ومرض باركنسون.

-الحماية من تليف الكبد.

-تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

-الحماية من الاكتئاب.

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