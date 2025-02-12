"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

كتبت- شيماء مرسي

يعاني بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية مفاجئة من وقت لآخر، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يشير ذلك إلى مشكلات صحية خاصة لدى النساء، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وعلى عكس الاعتقاد السائد بأنّ بض النساء يعشقن النكد لمجرد إثارة الجدل ودفع شريك حياتهن إلى زيادة الاهتمام بهن، فإن التغيرات التي تطرأ على حالتهن المزاجية ترتبط غالبا بتغيرات فسيولوجية.

الاختلالات الهرمونية

تنتقل الهرمونات إلى أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة؛ لتنسيق الوظائف المختلفة والعمليات الفسيولوجية.

ويمكن أن يحدث عدم التوازن الهرموني عندما تنتج الغدد القليل جدا أو الكثير من الهرمون، ما يؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية للنساء.

أمراض الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب فرط أو قصور نشاط الغدة الدرقية إلى التغييرات المزاجية، وفقدان الوزن والشعور بالقلق والعصبية.

الإجهاد

كما أنّ الأحداث الصعبة والإجهاد وتغييرات نمط الحياة والمشكلات المالية والعاطفية والتوتر، تؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول بشدة، ما ينعكس الحالة المزاجية بالسلب.

اضطرابات الصحة العقلية وتقلبات المزاج

وعندما تكون التقلبات المزاجية شديدة وسريعة وطويلة الأمد، فقد تكون علامة على اضطراب الصحة العقلية.

تناول بعض الأدوية

ترتبط أدوية الستيرويد عادة بالتغيرات في المزاج، وتشمل الأدوية:

الكورتيكوستيرويدات

أدوية مضادة للالتهابات مثل بريدنيزون وكورتيزون وميثيل بريدنيزولون، ويتم استخدامها لعلاج التهاب المفاصل والذئبة والربو والحساسية وأمراض التهاب الأمعاء والتصلب المتعدد.

ولكن إذا تم تناولها بجرعات عالية، يمكن أن تسبب تقلبات مزاجية وتغيرات في الشخصية والاكتئاب والهوس والذهان.

المنشطات الابتنائية اندروجيني:

غالبا ما تستخدم لتحسين الأداء وعلاج تأخر البلوغ، والتهيج أو القلق أو الهوس أو الاكتئاب.

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