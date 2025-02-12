أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة

كتبت- شيماء مرسي

تتميز بعض الخضروات بأشكالها وألوانها ومذاقها الفريدة، وبعضها قد يكون مألوفا لك، والآخر قد يكون مفاجئا تماما.

وكشف موقع "treehugger" أغرب 6 خضروات في العالم، والتي تمد الجسم بطاقة هائلة.

رومانيسكو

هو نوع فريد من البروكلي يتميز بتصميمه الهندسي الجميل وطعمه اللذيذ، ويستخدم في العديد من الوصفات المختلفة، ويعد هذا النوع من الخضروات مصدرا ممتازا لفيتامين سي وك والألياف والكاروتينات.

أوكا

يعرف هذا النوع من الخضروات الجذرية الملونة باسم "بطاطا نيوزيلندا"، وموطنه الأصلي هو جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية.

وتعتبر الأوكا مصدر ممتاز لفيتامين سي والبوتاسيوم والحديد، ما يجعلها إضافة صحية لنظامك الغذائي، وتتنوع أنواعها وتختلف نكهاتها، وتتميز بمذاقها الحلو.

كرنب سويدي

يعتبر هذا النوع من الخضروات، الذي يشبه الكرنب البري، من بين أكثر 150 غذاء صحيا على وجه الأرض.

ويشتهر بشكل خاص في الهند، ويتميز هذا النبات هو أن جميع أجزائه صالحة للأكل، ويمكن قلي جذوره كالبطاطس، وإضافة أوراقه إلى السلطات، وتناول سيقانه المقرمشة كوجبة خفيفة منعشة حيث أنه قليل في السعرات الحرارية.

السالسفي

يعتبر هذا النوع من الخضروات من الأطعمة الشائعة في أوروبا، كما أن له خصائص طبية نظرا لقيمته الغذائية العالية، وطعمه المميز الذي يشبه طعم الخرشوف وهو ما يجعله فريدا، بالإضافة إلى أنه قديما كان يستخدم في علاج لدغات الثعابين.

السيلري الجذري

يتميز هذا الخضار بمذاق فريد يجمع بين نكهة الكرفس والنعناع وحلاوة المكسرات، وبالرغم من أنه يبدو غير جذاب بسبب شكله غير التقليدي، لكنه كنز حقيقي في عالم الطهي

ويمكن استخدام السيلري الجذري في مجموعة متنوعة من الأطباق، سواء كان نيئا أو مطبوخا.

كاي لان

يعرف هذا الخضار باسم "البروكلي الصيني" في الولايات المتحدة، وهو نبات أخضر مغذي يشبه البروكلي، وأيضا أوراقه لذيذة تستخدم في السلطات.

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