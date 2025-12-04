"علاج طبيعي للنسيان" كيف تحول وجبة بسيطة ذاكرتك في 4 أشهر ؟

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة يومية بسيطة من الفول السوداني غير المملح و المحمص بقشره يمكن أن يحسن الذاكرة ويزيد تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خلال أربعة أشهر (16 أسبوعاً)، صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وشملت الدراسة 31 مشاركاً أصحاء (65-75 عاماً) تناولوا 60 غراماً من الفول السوداني يومياً. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الذاكرة اللفظية لديهم بنسبة 5.8%، مما مكنهم من تذكر قوائم الكلمات بكفاءة أكبر مقارنةً بفترة الامتناع عن تناوله.

كيف يعمل الفول السوداني؟

زيادة تدفق الدم: استخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي غير الباضع (غير الغازية) ووجدوا أن تدفق الدم الدماغي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.6%، مع زيادة أكبر وصلت إلى 6.6% في الفصين الأمامي والصدغي المسؤولين عن الذاكرة واللغة.

المركبات النشطة: يرجّح الباحثون، ومنهم بيتر جيه جوريس من جامعة ماستريخت بهولندا، أن الفوائد تعود إلى حمض "إل-أرجينين" الذي يحسن التروية الدموية، بالإضافة إلى المركبات النشطة في القشرة التي تحمي خلايا الدماغ.

أهمية القشرة: أكد جوريس على أهمية تناول الفول السوداني بقشره للاستفادة من مضادات الأكسدة والألياف التي تعزز هذه الفوائد.

وأوضح جوريس أن تحسن تدفق الدم يضمن وصول كمية كافية من الأكسجين والمغذيات، وهو أمر ضروري لوظائف الدماغ الأساسية كالذاكرة، وقد أظهرت الدراسة تأثيراً شاملاً على صحة الأوعية الدموية في مناطق واسعة من الدماغ.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله