نقع في الكثير من الأخطاء في حياتنا اليومية، مما قد يجذب النحس والطاقة السلبية إلى حياتنا دون أن نعلم السبب.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز 7 أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها داخل غرفة النوم أبدا، وفقا لموقعي "realtor" و "تايمز ناو نيوز".

المكنسة

لا ينبغي وضع المكنسة تحت السرير في غرفة النوم، وذلك لأنها قد تؤثر سلبا على صحة أفراد الأسرة خصوصا على العقل والدماغ، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمنزل.

المرآة

يجب عدم وضع أي مرآة أمام السرير، لأن ذلك يجلب الحظ السيئ لأصحاب المنزل، وخاصة الأشخاص المتزوجين.

الأجهزة المعطلة

الاحتفاظ بها داخل غرفة النوم قد الطاقة السلبية والنحس وأيضا يؤثر على صحتك.

الزهور المجففة

تسهم في تراكم الطاقة السلبية وجلب النحس، كما أنها تشكل خطرا على الصحة، حيث أن تجمع الغبار عليها قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.

الزجاج المكسور

قد يجلب الزجاج المكسور خيبة الأمل أو الخيانة وضياع الفرص والأموال، لذا يجب التخلص منه فورا.

أي شيء يتعلق بوفاة أحد الأحباء

الاحتفاظ بالأشياء الخاصة بالمتوفي يسبب سوء الحظ وتدهور الحياة العاطفية والشعور بالحيرة ومشكلات صحية وأزمات مالية لأصحاب المنزل.

الأحذية

لا ينبغي وضعها بالقرب من الرأس أو تحت السرير، حيث أنها تؤثر سلبا على صحة الشخص.