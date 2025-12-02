شاي القرنفل والقرفة وسيلة طبيعية لدعم مستويات الطاقة بعد الظهر، حيث يوفر للجسم والعقل العديد من الفوائد الصحية، وفقا لموقع "Times of India".

تنظيم السكر في الدم

القرفة تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، بينما يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول الذي يدعم أيض الغلوكوز، ما يمنع ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في الطاقة بعد الوجبات.

دعم الهضم وتقليل الانتفاخ

القرفة تعزز نشاط الإنزيمات الهاضمة، والقرنفل يخفف الغازات، ما يقلل الشعور بالخمول بعد الغداء.

تنشيط العقل وتحسين التركيز

مضادات الأكسدة في القرنفل تعزز الدورة الدموية والوظائف الدماغية، ورائحة القرفة تدعم التركيز والذاكرة دون آثار جانبية للكافيين.

مضاد للالتهابات وداعم للمناعة

القرنفل غني بالأوجينول المضاد للالتهابات، بينما للقرفة خصائص مضادة للبكتيريا، ما يقلل الإرهاق ويقوي المناعة.

طريقة التحضير

يغلى كوب ماء مع عود قرفة وفصين من القرنفل لمدة 5-7 دقائق، ثم يُصفى ويُضاف ملعقة عسل عند الرغبة، يمكن أيضا نقع التوابل في ماء ساخن لمدة 5 دقائق دون استخدام البوتاجاز.

نصائح:

يُفضل شربه بعد الغداء لدعم الهضم والطاقة.

تجنب شربه في المساء لتفادي الأرق.

يمكن الاستمتاع به مع المكسرات بدلا من الوجبات السكرية.

أخذ نفس عميق لمدة دقيقة أثناء استنشاق بخار الشاي يساعد على تهدئة العقل.

اقرا أيضا:

احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

تظهر قبل النوم.. علامة في الساق تشير لمرض خطير

مشروب أخضر يحمي من السرطان وأمراض القلب.. تناوله صباحا

مخاطر تجاهل حصوات الكلى.. متى قد تصل لمرحلة الاستئصال؟