مصرع عاملين وإصابة آخر في تصادم بين ربع نقل وتوك توك بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي عاملان مصرعهما وأصيب شخص آخر، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقى قسم الطوارئ بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات متنوعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من: عمر حنفي (36 عامًا)، ورمضان علي (85 عامًا)، مقيمان بمركز مطاي، وإصابة شخص آخر.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.