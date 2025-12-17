تزويد معهد ناصر بأحدث جهاز رنين مغناطيسي في الشرق الأوسط (صور)

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمود سعيد، عميد معهد ناصر، إنه تم تزويد المعهد بأحدث جهاز رنين مغناطيسي، مشيرًا إلى أن الجهاز الجديد يعد طفرة حقيقية في مجال التشخيص الطبي.

وأوضح "سعيد" أن جهاز الرنين المغناطيسي (3 تسلا) هو الأحدث في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه الأول والوحيد من نوعه داخل مستشفيات وزارة الصحة بهذه القدرة، ويجمع بين التكنولوجيا الفائقة والتشخيص الدقيق مع توفير راحة تامة للمرضى.

وأشار إلى أن الجهاز يتميز بدقة متناهية، حيث يقدم صورًا عالية الوضوح تكشف أدق التفاصيل التي قد لا تظهر في الأجهزة التقليدية، بالإضافة إلى تقليل وقت الفحص بشكل كبير، مما يخفف من التوتر ويقلل من فترة الانتظار للمرضى.

وأضاف مدير معهد ناصر أن الجهاز يمتلك قدرات تشخيصية متقدمة وإمكانيات استثنائية لإجراء فحوصات دقيقة تشمل: الرنين الوظيفي، الرنين المغناطيسي لقياس تدفق السائل النخاعي، الرنين المغناطيسي لشرايين الجسم، الرنين المغناطيسي للثدي.

كما يجري فحوصات: ديناميك على الغدة النخامية، الرنين المغناطيسي للبروستاتا، ديناميك الكبد، الرنين المغناطيسي لأجزاء الجسم المختلفة، الرنين المغناطيسي للقلب، الرنين المغناطيسي على الضفيرة العصبية بالكامل، الرنين المغناطيسي على المفاصل.

واختتم سعيد بالقول: "نحن في معهد ناصر نؤمن بأن التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو الشفاء التام، وهذا الجهاز هو استثمارنا الأهم في صحة المواطنين".