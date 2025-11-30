أصبح سرطان القولون والمستقيم لم يعد يقتصر على كبار السن، بل يصيب الشباب بمعدلات متزايدة، بين 1999 و2020، ارتفعت الإصابات بين المراهقين والبالغين الصغار بشكل كبير، وتسبب المرض في أكثر من 930,000 وفاة عام 2020، الكشف المبكر عن الأعراض قد ينقذ الحياة، وحدد الدكتور سوراب سيثي ان هناك خمس علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها، وفقًا لموقع timesofindia .

ما هو سرطان القولون؟

سرطان القولون والمستقيم ينشأ في القولون أو المستقيم، ويزداد خطر الإصابة به بسبب العمر، الوراثة، الطفرات الجينية، أمراض الأمعاء الالتهابية، والعوامل البيئية ونمط الحياة.

خمس علامات لسرطان القولون

دم في البراز

قد يكون نزيف المستقيم علامة تحذيرية لسرطان القولون، إذا وجدت أي دم في برازك، أو في المرحاض، أو على ورق التواليت بعد التبرز، فلا تتجاهله

تغير في شكل أو حجم البراز

أشار الدكتور سيثي إلى أن "أي تغير في شكل وحجم البراز قد يشير إلى تضيق القولون.

ألم البطن المزمن

هل تشعر بألم في بطنك كثيرًا؟ لا ينبغي تجاهل الأمر حذر الدكتور سيثي من أن ألم البطن المزمن هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان القولون، إذا لم تختف التقلصات أو الانتفاخ أو الانزعاج المستمر لديك بالعلاجات التقليدية.

فقدان الوزن غير المقصود

فقدان الوزن دون محاولة علامة تحذيرية لأنواع مختلفة من السرطان، إذا لاحظت انخفاض وزنك على الميزان دون تغييرات في نظامك الغذائي أو روتين تمارينك الرياضية، فيجب عليك التحدث إلى طبيب، وهذا أيضًا أحد أعراض سرطان القولون.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

غالبًا ما يكون هذا العرض صامتًا حتى يتم اكتشافه من خلال فحوصات الدم الروتينية، يمكن أن تنزف أورام القولون ببطء وبشكل مستمر، ما يؤدي إلى نقص الحديد.

وأوضح الدكتور سيثي: "يمكن أن يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد حتى لو لم تلاحظ أي نزيف واضح".

وقد تشير العلامات والأعراض المذكورة أعلاه إلى الإصابة بسرطان القولون، ومع ذلك، فإن وجودها لا يعني ذلك دائمًا.

وقال الدكتور سيثي: "ضع في اعتبارك أن هذه المشكلات يمكن رؤيتها مع العديد من الحالات الطبية الأخرى، لذا تأكد من مراجعة طبيبك".

