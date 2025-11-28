كتبت- أسماء مرسي:

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانا ذا طابع تاريخي وقيمة خاصة بالنسبة له لإقامة حفل زفافه على عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، وذلك بعد إعلان خطوبتهما في أغسطس من هذا العام.

حفل بعد كأس العالم

رونالدو "40 عاما" وجورجينا "31 عاما" استقرا على جزيرة ماديرا، مسقط رأس اللاعب، كموقع لحفل الزفاف المتوقع إقامته خلال الصيف المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس العالم، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

تفاصيل حفل زفاف رونالدو وجورجينا

من المقرر أن يُعقد الحفل في كاتدرائية فونشال التاريخية، التي تعود إلى عام 1514 وتعد أقدم دور العبادة في الجزيرة.

الكاتدرائية معروفة بجزئها العلوي المصنوع من خشب الأرز الماديري المنحوت، كما أنها تقع في موقع مركزي يجعلها تُعد القلب الديني للمنطقة.

يحمل المكان معنى خاصا لرونالدو، الكاثدرائية تبعد أقل من ميلين عن المستشفى الذي وُلد فيه، كما أنها قريبة من ناديه الأول "ناسيونال دا ماديرا"، حيث لعب هناك لعامين قبل أن ينتقل إلى سبورتينج لشبونة عام 1997 وهو في الثانية عشرة من عمره.

الاحتفال في فندق فاخر

بعد المراسم الدينية، يخطط نجم النصر لإقامة حفل استقبال فاخر في أحد فنادق الجزيرة الراقية، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

بداية قصة حب كريستيانو وجورجينا

تعود بداية العلاقة بين رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين كانت تعمل في متجر "جوتشي" بإسبانيا خلال فترة لعبه مع ريال مدريد، قبل أن تتوطد علاقتهما وتستمر حتى إعلان الخطوبة.