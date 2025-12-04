تقييم فعالية مزيج 3 مكملات غذائية في إدارة أعراض التوحد

في خطوة نحو إيجاد علاجات غير دوائية للتوحد، كشف فريق علمي من معهد أبحاث أكاديمية سينيكا في تايوان عن اكتشاف نشر في مجلة Plos Biology، يشير إلى أن ثلاثة مكملات غذائية يمكن أن تساعد في تعديل أعراض التوحد.

وتمحور البحث حول تأثير مزيج من الزنك والسيرين والأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs). وتعمل هذه المكونات معاً لدعم وظائف عصبية حيوية، فالزنك يدعم التواصل بين الخلايا العصبية، والسيرين يساعد في نقل الإشارات، بينما تنظم الـ BCAAs توازن الإشارات داخل الدماغ.

أظهرت التجارب على الفئران نتائج قوية، حيث أدى المزيج إلى تعديل ملحوظ في نشاط الدوائر العصبية وتحسين السلوكيات الاجتماعية خلال أسبوع واحد فقط، وهو تأثير لم يتحقق عند اختبار كل مكمل بمفرده.

وتعليقاً على ذلك، أكد الباحث يي-بينغ هسويه أن "مزيج المكملات الغذائية منخفض الجرعة يظهر استراتيجية آمنة وفعالة للاستخدام طويل الأمد، حتى في مرحلة الطفولة".

وتأتي هذه النتائج، بالإضافة إلى دراسة إسبانية سابقة أظهرت تحسناً في الانتباه والتحكم الحركي لدى أطفال التوحد وفرط الحركة باستخدام البروبيوتيك، تعزز التفاؤل بين العلماء بضرورة اكتشاف العلاجات الغذائية وغير الدوائية لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد وفهم التنوع العصبي بشكل أعمق، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.



