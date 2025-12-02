قرحة المعدة واحدة من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعا، وتؤثر على صحة الإنسان إذا تركت دون علاج، ويمكن أن تظهر القرحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

وفقا لموقع "health"، إليك أعراض وأسباب قرحة المعدة، بالإضافة إلى طرق العلاج:

أعراض قرحة المعدة

تتفاوت أعراض قرحة المعدة بين شخص وآخر، وتشمل:

تغيرات في الشهية.

غثيان وقيء.

براز أسود يشير إلى وجود دم.

فقدان وزن غير مبرر.

عسر الهضم.

شعور بالانزعاج أو الحرقة في الصدر.

أسباب قرحة المعدة

العادات الغذائية غير المنتظمة

سوء التغذية، وتناول وجبات غير منتظمة، الإفراط في القهوة والشاي والكحول، بالإضافة إلى الأطعمة الحارة أو الحامضة، يزيد من خطر إصابة المعدة بالقرحات.

العدوى البكتيرية

السبب الرئيسي لغالبية القرح الهضمية هو جرثومة المعدة، والتي تؤدي إلى التهابات مزمنة في المعدة والأمعاء الدقيقة، وتزيد من تكرار الإصابة بالقرحة.

التوتر النفسي

رغم أن التوتر ليس سبب مباشر للقرحة، إلا أنه يفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص، خاصة عند وجود عدوى بكتيرية مسبقة.

نقص العناصر الغذائية

تناول أطعمة مقلية أو حارة بشكل مفرط، أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وفيتامين ب، يمكن أن يرفع خطر الإصابة بقرحة المعدة والفم.

علاج القرحة الهضمية

يعتمد علاج القرحة على شدتها وسببها، وتشمل الخيارات العلاجية:

- تناول المثبطات الحمضية (PPI)، حيث تعمل على خفض حموضة المعدة لتسريع الشفاء.

- تناول المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج العدوى ببكتيريا الملوية البوابية.

- الأدوية الوقائية مثل الضمادات السائلة التي تغلف القرحة وتقيها من الحمض والإنزيمات الهاضمة.

- في حالات النزيف، يلجأ الطبيب إلى الحقن المباشر للدواء أثناء التنظير الداخلي أو استخدام تقنيات الكي لإيقاف النزيف.

اقرا أيضا:

احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

تظهر قبل النوم.. علامة في الساق تشير لمرض خطير

مشروب أخضر يحمي من السرطان وأمراض القلب.. تناوله صباحا

مخاطر تجاهل حصوات الكلى.. متى قد تصل لمرحلة الاستئصال؟