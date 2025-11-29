حصوات الكلى من الحالات الشائعة والمؤلمة التي تحتاج إلى علاجًا فوريًا، مع العلم أن بعض الحصوات تزول تلقائيًا، بينما يتطلب بعضها الآخر تدخل طبي، ويؤدي تجاهل إزالتها إلى مضاعفات خطيرة، سنتعرف عليها في السطور التالية وفقًا لموقعي dranupramani، وthecurestone.

تنشأ حصوات الكلى نتيجة تراكم المعادن والأملاح داخلها، وتتفاوت أحجام هذه الحصوات، وعادة ما تخرج الحصوات الأصغر حجمًا بصورة طبيعية، ولكن الحصوات الأكبر تؤدي إلى انسدادات والتهابات وألم مبرح.

وتعدد مخاطر إهمال علاج حصوات الكلى، لتشمل ما يلي :

ألم مستمر لا يُحتمل.

انسدادات والتهابات في المسالك البولية.

الفشل الكلوي، إذا لم يتم التدخل العلاجي.

مخاطر إهمال إزالة حصوات الكلى

الألم المزمن والحاد

تسبب حصوات الكلى ألمًا شديدً، هذا الألم يكون حادًا ومستمرًا، ما يعيق الأنشطة اليومية، مع العلم أن الألم يزداد سوءًا مع نمو الحصوات أو حركتها.

خلل وظيفة الكلى

ينتج عن انسداد المسالك البولية إلى زيادة الضغط على الكلى وتورمها، مع مرور الوقت، يؤدي إلى خطر الإصابة بـ الفشل الكلوي.

التهابات المسالك البولية المتكررة

تعتبر الحصوات بيئة رطبة للبكتيريا، ما يؤدي إلى تكرار التهابات المسالك البولية، و تشمل الأعراض المصاحبة، التبول المؤلم، أو ظهور رائحة كريهة، وحمى وقشعريرة، عدم معالجة هذه الالتهابات، ويتسبب في انتشارها إلى الكلى وإحداث التهابات شديدة.

ظهور دم في البول

الحصوات تحتوي على حواف حادة يمكن أن تسبب خدشًا في المسالك البولية، ما يؤدي إلى ظهور دم في البول، ولكن في حالة النزيف المطول يمكن أن يتسبب في خطر الإصابة بفقر دم، والإرهاق، ومشاكل صحية أخرى.

انسداد بولي كلي

ينتج عن الحصوات الكبيرة انسداد كامل في الحالب، وتمنع تدفق البول، وبالتالي يؤدي إلى ألم شديد وتورم في الكلى، ويزيد من خطر الفشل الكلوي، لذا يجب التدخل الطبي السريع.

ارتفاع خطر التهابات الكلى

عندما تعيق الحصوات مجرى البول، يتسبب ذلك في تكاثر البكتيريا، وبالتالي يؤدي إلى التهاب الكلى، وتشمل أعراضه، ارتفاع درجة الحرارة، آلام حادة في الظهر، والقيء والقشعريرة، بالإضافة إلى العدوى التي يصعب علاجها، ويمكن أن تنتشر إلى مجرى الدم وتؤدي إلى تعفن الدم الخطير على الصحة.

زيادة الخطر لدى المصابين بالأمراض المزمنة

يواجه الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ضعف المناعة مخاطر أكبر عند إهمال علاج حصوات الكلى، حيث يرتفع لديهم احتمال الإصابة بالفشل الكلوي أو الالتهابات الشديدة بشكل ملحوظ.

وهناك بعض الحالات التي تستدعي التوجه إلى الطبيب فورا، وتشمل:

1- ألم شديد ومستمر.

2- صعوبة في التبول أو انسداد كامل للمسالك البولية.

3- الإصابة بالحمى.

4- المعاناة من غثيان المعدة ويصل إلى القيء.

5- وجود دم في البول.

6- تغير رائحة البول.

هل تجاهل علاج حصوات الكلى إلى استئصالها ؟

لا يؤدي تجاهل علاج حصوات الكلى إلى استئصالها كقاعدة عامة، لكن إهمالها يحمل خطرًا كبيرًا بسبب عدد من المضاعفات الحادة، ففي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب هذا التجاهل في تلف الكلى بشكل دائم، أو الإصابة بمرض كلوي مزمن، أو حتى حدوث تعفن دم، هذه المضاعفات تجعل إزالة الكلية التالفة أو الحاجة إلى زراعة كلية أمرا ضروريا.

